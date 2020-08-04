На Волыни областная комиссия проголосовала за усиление карантина

Ранее Луцк попал в красную зону эпидемической опасности

Ранее Луцк попал в красную зону эпидемической опасности

Фото: voladm.gov.ua

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС для предотвращения распространения COVID-19 решила усилить карантин на территории Волынской области.

Об этом сообщается на сайте Волынской ОГА, передает RegioNews.

По словам главного государственного врача области Наталии Янко, Волынская область попала в красную зону, поскольку на момент заседания государственной комиссии в области фиксировалось превышение двух из четырех целевых показателей.

Тогда же в Луцке показатель динамики роста случаев инфицирования составил 68%, что соответствует красному уровню опасности.

В целом на Волыни анализ текущей эпидемической ситуации свидетельствует, что на сегодня несоответствие происходит по 1 из 4 определенных критериев", - добавила она.

Члены комиссии решили принять соответствующие противоэпидемические мероприятия в соответствии с зонами эпидемической опасности, как установлено в постановлении Кабмина.

Показатели считаются за последнюю неделю. Поэтому, думаю, что до конца недели ситуация в области значительно улучшится и у нас не будет красного уровня эпидемической опасности в Луцке. Сегодня мы должны выполнить постановление Кабмина и решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - отметил председатель ОГА Юрий Погуляйко.

Напомним, 1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что мэры городов будут нести ответственное за каждого умершего от COVID-19.

Также министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил режимом ЧС регионам, которые протестуют против карантина.