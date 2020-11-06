Три члена Черновицкой ТИК инфицированы коронавирусом

Они лечатся амбулаторно, посколькe у них болезнь протекает легко

Они лечатся амбулаторно, посколькe у них болезнь протекает легко

Фото molbuk.ua

У двух членов Черновицкой избирательной комиссии подтвердили инфицирование коронавирусом сейчас, один болел ранее. Пока неизвестно, связаны ли случаи инфицирования между собой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Буковины.

На это время COVID-19 подтвердили у трех членов комиссии. По информации председателя комиссии Анжелы Саинчук, у них легкое течение болезни, они лечатся амбулаторно. Пока неизвестно, связаны ли случаи инфицирования между собой.

Также три члена комиссии имеют симптомы простуды и находятся дома. Других членов ТИК не отправляют на самоизоляцию, они продолжают пересчет голосов с части участков.

Ведь городская ТИК приняла решение взять все протоколы на хранение, а с 27 октября поочередно вызывать членов участковых комиссий, чтобы их принять. По состоянию на 6 ноября заканчивают обрабатывать бюллетени с 10 участка, всего их 21.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине полиция проверяет информацию о массовых вероятных нарушениях избирательного законодательства.