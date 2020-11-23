В Совете нацбезопасности сказали, когда от коронавируса можно будет вакцинировать всю страну

В СНБО считают, что население нужно сначала обеспечить самой вакциной

В СНБО считают, что население нужно сначала обеспечить самой вакциной

Рixabay

Вакцинировать все население Украины можно будет примерно к концу следующего года.

Такое предположение сделал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

Он отметил, что все западные вакцины имеют приблизительно одинаковое качество.

"Все (западные — ред.) вакцины примерно одинаковые, они изготавливаются на основе матричной РНК, которая несет в себе информацию. Думаю, и Moderna, и BioNTech, и Pfizer примерно одинакового качества", — сказал он.

Эксперт рассказал, что цена препарата еще может измениться, но в распространении вакцины заинтересованы все страны.

"Стоимость вакцин будет определяться сначала коммерческими, а затем политическими причинами. Но есть еще и такой момент: нужно вакцинировать почти все население планеты, чтобы избавиться от вируса. Поэтому все страны заинтересованы в том, чтобы иммунизировать все остальные страны", — сказал он.

Комиссаренко рассказал, кого нужно будет вакцинировать в первую очередь.

"Я думаю, что нужно подходить с точки зрения здравого смысла и гуманности. Те, кто больше всего сталкиваются с вирусом, — это медицинские работники, и люди, которые чувствительны к инфекции. Также это люди с сопутствующими заболеваниями и люди пожилого возраста", - подчеркнул он.

Комиссаренко отметил, что население нужно сначала обеспечить самой вакциной.

"Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на закупку вакцины от COVID-19 Украина планирует выделить $50 миллионов.