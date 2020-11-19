Зеленский заявил о готовности увеличить количество коек для больных COVID-19 почти в два раза

Украина может увеличить количество коек до 91 тысячи

Украина может увеличить количество коек до 91 тысячи

Фото: из открытых источников

На данный момент в Украине для лечения больных коронавирусной болезнью выделено 50 тысяч больничных коек. По словам президента Зеленского, это количество можно увеличить почти вдвое.

Как передает RegioNews, об этом заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Так, Украина может оперативно увеличить количество больничных мест для пациентов с COVID-19 до 91 тысячи. Кроме того, в Украине продолжают увеличивать количество больничных коек, подключенных к кислороду.

За прошедшую неделю добавлено 5 тысяч коек с централизованным кислородом и концентраторами. В планах на эту неделю еще несколько тысяч коек с кислородом", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее главный санитарный врач Ляшко рассказал, сколько для Украины будет стоить вакцина от COVID-19.