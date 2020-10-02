Количество новых заболевших коронавирусом приближается к 5 тысяч за сутки

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве, в Харьковской области и Днепропетровской области

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве, в Харьковской области и Днепропетровской области

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки вирус обнаружили у 4633 человек, зафиксировано 68 летальных случаев, 2148 пациентов выздоровело, а госпитализировано 801 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Известно, что за все время пандемии в Украине заболело 217 661 человек, из них 96 591 выздоровели, летальных исходов - 4261.

За сутки 1 октября больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Харьковской области - 460, в Днепропетровской области - 334, Сумской области - 242, Хмельницкой области - 244.

В Киеве коронавирус диагностировали у 447 человек за сутки.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в Украине COVID-19 диагностировали 4069 людям.

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