Количество новых заболевших коронавирусом приближается к 5 тысяч за сутки
Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве, в Харьковской области и Днепропетровской области
Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве, в Харьковской области и Днепропетровской области
В Украине за прошедшие сутки вирус обнаружили у 4633 человек, зафиксировано 68 летальных случаев, 2148 пациентов выздоровело, а госпитализировано 801 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Известно, что за все время пандемии в Украине заболело 217 661 человек, из них 96 591 выздоровели, летальных исходов - 4261.
За сутки 1 октября больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Харьковской области - 460, в Днепропетровской области - 334, Сумской области - 242, Хмельницкой области - 244.
В Киеве коронавирус диагностировали у 447 человек за сутки.
Ранее сообщалось, что 30 сентября в Украине COVID-19 диагностировали 4069 людям.
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