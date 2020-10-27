В "красных" зонах Буковины ограничили работу кафе и ресторанов

Соответствующие изменения уже вступили в силу

Соответствующие изменения уже вступили в силу

Рixabay

В населенных пунктах Черновицкой области с "красным" уровнем эпидемиологической опасности ограничили работу заведений общественного питания. Соответствующие изменения уже вступили в силу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

"В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение во время своего заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в учреждении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

Напомним, 23 октября в Украине обновили карантинные зоны. Тогда же стало известно, какие города "покраснели".