17:14  27 октября
В Украине началась вакцинация от гриппа – Минздрав
16:19  27 октября
Подсчет голосов избирателей завершили более 90% участковых комиссий – ЦИК
17:45  27 октября
Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
27 октября 2020, 16:23 4

В "красных" зонах Буковины ограничили работу кафе и ресторанов

27 октября 2020, 16:23 4
Читайте також українською мовою
Соответствующие изменения уже вступили в силу
Соответствующие изменения уже вступили в силу
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В населенных пунктах Черновицкой области с "красным" уровнем эпидемиологической опасности ограничили работу заведений общественного питания. Соответствующие изменения уже вступили в силу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

"В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение во время своего заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в учреждении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

Напомним, 23 октября в Украине обновили карантинные зоны. Тогда же стало известно, какие города "покраснели".

коронавирус карантин Черновцы ресторан зона
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »