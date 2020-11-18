Мэр Кременчуга Малецкий и депутаты горсовета заболели COVID-19

Городской голова находится на самоизоляции под наблюдением врача

Городской голова находится на самоизоляции под наблюдением врача

Фото: из открытых источников

В Кременчуге на COVID-19 заболел мэр Виталий Малецкий, которого повторно избрали городским головой.

Об этом Виталий Малецкий написал в Facebook, передает RegioNews.

Он рассказал, что получил положительный тест на COVID-19, и теперь находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача.

Сейчас очень напряженное время, связанное с подготовкой первой сессии Кременчугского городского совета VIII созыва, но, к сожалению, болезнь не спрашивает, когда приходит", - написал мэр города.

Он добавил, что коронавирусом болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета.

Я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату", - отметил Малецкий.

Напомним, Действующий мэр Кременчуга победил в первом туре местных выборов, он получил 52,08 % голосов.