Садовый заявил, что Львов не будет выполнять карантин выходного дня

Он требует от власти компенсаций для бизнеса из-за карантинных ограничений

Он требует от власти компенсаций для бизнеса из-за карантинных ограничений

Фото: из открытых источников

Мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Об этом он сказал на акции предпринимателей, выступающих против введения в Украине карантина, передает RegioNews.

Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, никакого неразумного решения город принимать не будет", - сказал Садовый.

Он также заявил, что "Львов - это наш город".

Власти приходят и уходят, а Львов был, есть и будет ... Прошу вас понимать непростую ситуацию. Мы с вами должны взять обязательство: никаких юбилеев, никаких банкетов, никаких свадеб. Но если человек зайдет в кафе и там есть те два-три столика и выпьет кофе - о каком локдауне можно говорить?", - добавил мэр Львова.

Он также заявил, что вводя ограничения, власть должна заплатить владельцам бизнеса компенсации.

Напомним, сегодня Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.