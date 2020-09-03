В Умани усилят карантин на время паломничества хасидов

В городе будут запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия

В городе будут запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия

Фото: flickr

С 15 по 21 сентября в связи массовым паломничеством хасидов в Умани будут усилены карантинные ограничения.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, Черкасской ОГА совместно с Министерством здравоохранения, ГСЧС и силовиками поручено принять ряд мер во время паломничества.

В Умани в этот период будут запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

Запрещается работа заведений общественного питания с организацией досуга и других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос.

Нельзя будет устраивать концерты и дискотеки, запрещается работа ночных клубов, посещение учебных заведений, стихийная торговля.

Район паломничества хасидов необходимо ограничить карантинными КПП. Также в Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднованию Рош-ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины", - сообщил Немчинов.

Комиссия распорядилась в районе паломничества и на основных объектах обеспечить разметку для соблюдения социальной дистанции.

Немчинов добавил, что в городе выделят отдельные помещения, которые будут использоваться для обсервации в случае вспышки COVID-19 среди паломников и работников органов государственной власти и правопорядка.

Места паломничества, культовые здания, а также места питания и проживания необходимо регулярно дезинфицировать. Поручено разъяснять противоэпидемические мероприятия путем размещения баннеров на английском языке и иврите", - отметил министр.

Местная власть должна также установить турникеты на входах в культовые здания и обеспечить температурный скрининг.

Напомним, в Умани полиция перешла на усиленный режим работы, правоохранители призвали хасидов и жителей города соблюдать правила карантина.