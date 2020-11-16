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Под Верховной радой митингуют предприниматели
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16 ноября 2020, 13:59 3

У Степанова посоветовали предпринимателям идти работать в больницы

16 ноября 2020, 13:59 3
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В Министерстве здравоохранения Украины посоветовали предпринимателям искать дополнительные источники дохода во время пандемии. Им предложили идти работать в больницы.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра охраны здоровья Ирина Микичак, пишет RegioNews.

Микичак предложила малому бизнесу "превращать проблемы в новые возможности".

"Мы просто просим посмотреть вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, - из дома, онлайн, дистанционно, оказывая дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное", - сказала она.

Временные рабочие места, по ее словам, для предпринимателей готовы предоставить больнице. Микичак отметила, что больницы и центры медицинской помощи нуждаются в сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечной и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих и тому подобное.

Напомним, сегодня под Верховной Радой митинговали предприниматели.

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