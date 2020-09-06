В масках и со своими ручками: в ЦИК рассказали, как будет происходить голосование на выборах

В ЦИК проследили за опытом других стран

В ЦИК проследили за опытом других стран

Фото: из открытых источников

Голосование на местных выборах в Украине будет происходить с применением карантинных правил.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава рабочей группы ЦИК по предотвращению распространения COVID-19 во время подготовки местных выборов Сергей Постивый в интервью Фокусу.

По его словам, соответствующие рекомендации в ЦИК начали разрабатывать еще весной.

"Обращались в разные госинстанции, наблюдали за опытом других стран. Потом создали рабочую группу, которая подготовила предложения о том, как не допустить распространение вируса во время избирательных процессов. В нее вошли представители Минздрава, СНБО, правоохранительных органов, нардепы, представители бюджетного комитета Верховной Рады Украины, военные эпидемиологи", – говорит Постивый.

Он также отметил, что рекомендации, которые будут применять на выборах осенью, не слишком будут отличаться от тех, которые уже действуют во время карантина в Украине.

"В основном то, чего придерживаются все во время карантина: соблюдать дистанцию на участках — для этого необходимо маркирование ограничительных полос на полу, проводить регулярную санитарную обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, сидений), заходить в помещение только в масках. Столы членов избирательной комиссии должны стоять друг от друга на расстоянии не менее 1 м. На входе в избирательный участок будут антисептики для рук, а также места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты после использования," – говорит член ЦИК.

Помимо этого, членам комиссий будет рекомендовано носить защитные очки или индивидуальные экраны. Избирателям советуют приходить на выборы со своими ручками, чтобы избежать лишних контатков.

"Будем рекомендовать избирателям с признаками ОРЗ воздерживаться от посещения участков и обратиться за медицинской помощью. В то же время Конституция Украины и Избирательный кодекс гарантируют каждому гражданину право избирать и быть избранным. Никто не может запретить или ограничить право избирателя на участие в голосовании, любое препятствие влечет за собой административную или уголовную ответственность", – подытожил Постивый.

Напомним, 5 сентября в Украине начались основные мероприятия Центральной избирательной комиссии по подготовке к голосованию 25 октября.

Ранее стало известно, сколько украинцев уже изменили избирательный адрес.