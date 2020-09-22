Заместитель министра культуры Карандеев заболел COVID-19
У первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева обнаружили коронавирусную болезнь, он получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все сотрудники министерства, которые были в контакте с первым заместителем министра, проходят тестирование.
В министерстве добавили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в стране диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, было зафиксировано 59 летальных случаев.