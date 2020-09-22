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22 сентября 2020, 11:06 4

Заместитель министра культуры Карандеев заболел COVID-19

22 сентября 2020, 11:06 4
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Фото: из открытых источников
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У первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева обнаружили коронавирусную болезнь, он получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все сотрудники министерства, которые были в контакте с первым заместителем министра, проходят тестирование.

В министерстве добавили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в стране диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, было зафиксировано 59 летальных случаев.

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