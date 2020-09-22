Заместитель министра культуры Карандеев заболел COVID-19

Чиновник проходит лечение на самоизоляции

Чиновник проходит лечение на самоизоляции

Фото: из открытых источников

У первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева обнаружили коронавирусную болезнь, он получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все сотрудники министерства, которые были в контакте с первым заместителем министра, проходят тестирование.

В министерстве добавили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в стране диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, было зафиксировано 59 летальных случаев.