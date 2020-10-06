На Закарпатье обнаружили хищение средств из фонда по борьбе с COVID-19
Должностные лица медицинских учреждений присвоили «ковидные» средства, закупая медицинское оборудование и материалы с нарушением налогового законодательства.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНС в Закарпатской области.
Установлено, что две государственных учреждения на Закарпатье в 2020 году без использования электронной системы закупок через веб-портал публичных закупок ProZorro заключили с двумя Обществами с ограниченной ответственностью договора на поставку медицинских материалов, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.
Должностные лица субъектов хозяйствования присвоили 682 тысячи грн бюджетных средств, поскольку поставки медоборудования и материалов было осуществлены без применения налоговой льготы по НДС, что привело к излишним расходам бюджета на эту сумму.
Следственным управлением НП в Закарпатской области внесены сведения в ЕРДР по признакам преступлений, которые предусмотрены ст.191 УК Украины.
Напомним, на Закарпатье СБУ раскрыла схему хищения леса на 3,5 млн грн.