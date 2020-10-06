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06 октября 2020, 17:20 2

На Закарпатье обнаружили хищение средств из фонда по борьбе с COVID-19

06 октября 2020, 17:20 2
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Из фонда излишне потратили 682 тысячи гривен
Из фонда излишне потратили 682 тысячи гривен
Фото из открытых источников
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Должностные лица медицинских учреждений присвоили «ковидные» средства, закупая медицинское оборудование и материалы с нарушением налогового законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНС в Закарпатской области.

Установлено, что две государственных учреждения на Закарпатье в 2020 году без использования электронной системы закупок через веб-портал публичных закупок ProZorro заключили с двумя Обществами с ограниченной ответственностью договора на поставку медицинских материалов, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.

Должностные лица субъектов хозяйствования присвоили 682 тысячи грн бюджетных средств, поскольку поставки медоборудования и материалов было осуществлены без применения налоговой льготы по НДС, что привело к излишним расходам бюджета на эту сумму.

Следственным управлением НП в Закарпатской области внесены сведения в ЕРДР по признакам преступлений, которые предусмотрены ст.191 УК Украины.

Напомним, на Закарпатье СБУ раскрыла схему хищения леса на 3,5 млн грн.

коронавирус хищение бюджетные деньги фонд COVID-19 Закарпатье
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