На Закарпатье обнаружили хищение средств из фонда по борьбе с COVID-19

Из фонда излишне потратили 682 тысячи гривен

Из фонда излишне потратили 682 тысячи гривен

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНС в Закарпатской области.



Установлено, что две государственных учреждения на Закарпатье в 2020 году без использования электронной системы закупок через веб-портал публичных закупок ProZorro заключили с двумя Обществами с ограниченной ответственностью договора на поставку медицинских материалов, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.



Должностные лица субъектов хозяйствования присвоили 682 тысячи грн бюджетных средств, поскольку поставки медоборудования и материалов было осуществлены без применения налоговой льготы по НДС, что привело к излишним расходам бюджета на эту сумму.

Следственным управлением НП в Закарпатской области внесены сведения в ЕРДР по признакам преступлений, которые предусмотрены ст.191 УК Украины.

Напомним, на Закарпатье СБУ раскрыла схему хищения леса на 3,5 млн грн.