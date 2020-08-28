"Красная зона": в Ивано-Франковске митингуют против усиления карантина

Включение города в "красную зону" считают политическим решением

Включение города в "красную зону" считают политическим решением

Фото: ratusha.if.ua

В Ивано-Франковске перед городской радой митингуют предприниматели - они против того, чтобы их бизнес закрывали из-за попадания города в "красную зону".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Город должен попасть в "красную зону" начиная с 31 августа: из-за этого не откроются школы и детсады, а общественный транспорт прекратит свое движение.

Присоединились к протесту и частные перевозчики. Они призывают власти не лишали их конституционных прав, в частности права на труд, на занятие предпринимательской деятельностью.

"Мне надо детей кормить. Как выжить? Сейчас нет стоячих. Только сидячие места. Если до марта в день зарабатывали примерно 500-600 гривен с автобуса, то теперь – вдвое меньше. Даже не хочу думать, что будет дальше", – жалуется перевозчик Виталий.

Митингующих поддерживает и депутат городского совета Роман Марцинкив.

"Это ограничение общественных прав людей и мы вышли сказать, что мы не позволим, чтобы кто-то ставил правила для нас. Все понимают об опасности данного заболевания, но люди придерживаются правил. Мы вышли вместе сказать, что мы против перевода Ивано-Франковска в красную зону”, - отметил он.

Ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает "киевскую власть" пересмотреть решение об отнесении города к "красной" зоне по уровню карантинных ограничений через распространение COVID-19.