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25 сентября 2020, 20:47 4

Коронавирус взял в "плен" еще одного нардепа

25 сентября 2020, 20:47 4
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Речь идет о Мусе Магомедове
Речь идет о Мусе Магомедове
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Народный депутат Украины Муса Магомедов заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Об этом Магомедов сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, он чувствует себя "ничего" и у него небольшая температура.

"Вчера почувствовал жар и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую", - сообщил нардеп.

Он также добавил, что сейчас обзванивает тех, с кем контактировал в последнее время.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность сделать непленарной неделю с 5 по 9 октября в связи с распространением коронавирусной болезни у народных депутатов.

коронавирус карантин Верховная Рада нардеп парламент
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