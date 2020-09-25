Коронавирус взял в "плен" еще одного нардепа
Речь идет о Мусе Магомедове
Речь идет о Мусе Магомедове
Народный депутат Украины Муса Магомедов заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.
Об этом Магомедов сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, он чувствует себя "ничего" и у него небольшая температура.
"Вчера почувствовал жар и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую", - сообщил нардеп.
Он также добавил, что сейчас обзванивает тех, с кем контактировал в последнее время.
Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность сделать непленарной неделю с 5 по 9 октября в связи с распространением коронавирусной болезни у народных депутатов.
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