Речь идет о Мусе Магомедове

Речь идет о Мусе Магомедове

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Об этом Магомедов сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, он чувствует себя "ничего" и у него небольшая температура.

"Вчера почувствовал жар и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую", - сообщил нардеп.

Он также добавил, что сейчас обзванивает тех, с кем контактировал в последнее время.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность сделать непленарной неделю с 5 по 9 октября в связи с распространением коронавирусной болезни у народных депутатов.