Минздрав готов ввести режим "красной зоны" для всей Украины

Это возможно в случае резкого ухудшения эпидемической ситуации

Это возможно в случае резкого ухудшения эпидемической ситуации

Фото: из открытых источников

Министерство охраны здоровья не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Как передает RegioNews, об этом говорится в материале "РБК-Украина".

По состоянию на 9 сентября в Украине фиксируют уже более 75 тысяч активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.

В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - подчеркнули в ведомстве.

Известно, что при этом Кабинет Министров Украины и дальше планирует двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса.

Ранее сообщалось, что за 8 сентября в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, зафиксировано 45 летальных случаев, 1157 пациентов выздоровело. Активными больными остаются 75 348 пациентов.

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