Минздрав готовится к любому сценарию развития коронавируса в Украине - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом в стране, в том числе и к худшему сценарию.
Об этом он сообщил 20 октября выступая на пленарном заседании Верховной Рады, передает RegioNews.
Глава Минздрава отметил, что сейчас государство делает все, чтобы справиться с пандемией. Так, до 10 ноября планируется увеличить до 52 тысяч количество коек для больных. А уже в середине ноября 50% этих коек будут подключены к кислороду, а в декабре - до 80%.
По его словам, за 6 месяцев количество ПЦР-тестов увеличилось с 200 единиц до почти 35 тыс. в сутки.
Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию... В середине ноября мы обеспечим 50 тыс. тестирований в сутки, а к концу года - 75 тыс. тестирований в сутки методом ПЦР", - заявил министр.
Он подчеркнул, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если ежедневный прирост больных COVID-19 достигнет 11-15 тысяч человек.
Напомним, в ВР 20 октября Степанов должен отчитаться по поводу готовности к борьбе с коронавирусом в Украине.