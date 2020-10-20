Минздрав готовится к любому сценарию развития коронавируса в Украине - Степанов

Министр предупредил, что медицинской системе может не хватить человеческого ресурса, если не будут соблюдаться меры безопасности

Министр предупредил, что медицинской системе может не хватить человеческого ресурса, если не будут соблюдаться меры безопасности

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом в стране, в том числе и к худшему сценарию.

Об этом он сообщил 20 октября выступая на пленарном заседании Верховной Рады, передает RegioNews. Глава Минздрава отметил, что сейчас государство делает все, чтобы справиться с пандемией. Так, до 10 ноября планируется увеличить до 52 тысяч количество коек для больных. А уже в середине ноября 50% этих коек будут подключены к кислороду, а в декабре - до 80%. По его словам, за 6 месяцев количество ПЦР-тестов увеличилось с 200 единиц до почти 35 тыс. в сутки. Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию... В середине ноября мы обеспечим 50 тыс. тестирований в сутки, а к концу года - 75 тыс. тестирований в сутки методом ПЦР", - заявил министр. Он подчеркнул, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если ежедневный прирост больных COVID-19 достигнет 11-15 тысяч человек. Напомним, в ВР 20 октября Степанов должен отчитаться по поводу готовности к борьбе с коронавирусом в Украине.

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