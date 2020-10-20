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20 октября 2020, 12:59 12

Минздрав готовится к любому сценарию развития коронавируса в Украине - Степанов

20 октября 2020, 12:59 12
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом в стране, в том числе и к худшему сценарию.

Об этом он сообщил 20 октября выступая на пленарном заседании Верховной Рады, передает RegioNews.

Глава Минздрава отметил, что сейчас государство делает все, чтобы справиться с пандемией. Так, до 10 ноября планируется увеличить до 52 тысяч количество коек для больных. А уже в середине ноября 50% этих коек будут подключены к кислороду, а в декабре - до 80%.

По его словам, за 6 месяцев количество ПЦР-тестов увеличилось с 200 единиц до почти 35 тыс. в сутки.

Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию... В середине ноября мы обеспечим 50 тыс. тестирований в сутки, а к концу года - 75 тыс. тестирований в сутки методом ПЦР", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если ежедневный прирост больных COVID-19 достигнет 11-15 тысяч человек.

Напомним, в ВР 20 октября Степанов должен отчитаться по поводу готовности к борьбе с коронавирусом в Украине.

коронавирус Украина карантин Минздрав Максим Степанов
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