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15 сентября 2020, 15:04 2

На Херсонщине штаб по ликвидации последствий COVID-19 остался без руководителя

15 сентября 2020, 15:04 2
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Глава штаба пробыл в должности меньше чем полгода
Глава штаба пробыл в должности меньше чем полгода
Фото: Суспільне
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Председатель Херсонского областного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной распространением COVID-19 Юрий Ромаскевич написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, решение о сложении обязанностей руководителя областного штаба было не простым.

Учитывая возможные домыслы и вымыслы считаю необходимым дать некоторые разъяснения. Решение принято самостоятельно без чьего либо давления или иных внешних факторов", - написал чиновник.

Говоря о причинах увольнения, он заявил, что "в любого человека есть предел возможностей, есть и простая человеческая усталость"

Также Ромаскевич пообещал и впредь оказывать коллегам по штабу помощь, но уже консультативную.

Напомним, Юрий Ромаскевич возглавил Херсонский областной штаб по борьбе с COVID-19 6 апреля 2020 года. Он также возглавляет Херсонский областной центр общественного здоровья.

Ранее президент Владимир Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.

Херсон область штаб COVID-19 увольнение
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