На Херсонщине штаб по ликвидации последствий COVID-19 остался без руководителя

Глава штаба пробыл в должности меньше чем полгода

Глава штаба пробыл в должности меньше чем полгода

Фото: Суспільне

Председатель Херсонского областного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной распространением COVID-19 Юрий Ромаскевич написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, решение о сложении обязанностей руководителя областного штаба было не простым.

Учитывая возможные домыслы и вымыслы считаю необходимым дать некоторые разъяснения. Решение принято самостоятельно без чьего либо давления или иных внешних факторов", - написал чиновник.

Говоря о причинах увольнения, он заявил, что "в любого человека есть предел возможностей, есть и простая человеческая усталость"

Также Ромаскевич пообещал и впредь оказывать коллегам по штабу помощь, но уже консультативную.

Напомним, Юрий Ромаскевич возглавил Херсонский областной штаб по борьбе с COVID-19 6 апреля 2020 года. Он также возглавляет Херсонский областной центр общественного здоровья.

Ранее президент Владимир Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.