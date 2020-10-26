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26 октября 2020, 15:57 1

Зеленский требует правдивую статистику по выздоровевшим от коронавируса

26 октября 2020, 15:57 1
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Глава Минздрава Степанов отметил, что не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский требует от Министерства здравоохранения правдивой статистики по тем, кто победил коронавирус

Об этом он заявил во время селекторного совещания в ОП, передает RegioNews.

Так, на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства "Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики больных и тех, кто выздоровел".

Глава Минздрава Степанов отметил, что не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, так как многие люди переносят ее на самоизоляции.

Кроме того, ведомство еще весной внесло изменения, за которыми выздоровления определяется по клиническим симптомам, а отрицательный тест на COVID-19 не нужен.

Напомним, ранее стало известно, что у Зеленского разрабатывают пять сценариев усиления карантина.

коронавирус министр болезнь Минздрав президент
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