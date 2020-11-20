В Украине нужно ввести полный локдаун на три недели - МВД

Антон Геращенко назвал карантин выходного дня полумерой

Антон Геращенко назвал карантин выходного дня полумерой

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Количество инфицированных коронавирусом граждан будет расти, поэтому правильное решение - ввести локдаун на три недели и наработать пакет поддержки для бизнеса.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

Лично мое мнение, что карантин выходного дня - это несерьезно. Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, которая четко и ясно сказала, что карантин, который продлится менее 3 недель, не окажет никакого влияния на распространение коронавируса", - сказал Геращенко.

Он добавил, что в условиях, когда продолжает работать общественный транспорт, закрытием мест с повышенным скоплением людей только на выходные не удастся остановить цепь распространения вируса.

Геращенко заявил, что правильным решением будет разработать пакет поддержки бизнеса, "чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин".

Все остальное - это несерьезно и может закончиться тем, что у нас может быть рост числа больных до 25-30 тысяч человек", - заявил замминистра.

Напомним, власть готовит введение полного локдауна - мэр Ивано-Франковска.