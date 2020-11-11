15:11  11 ноября
Жесткий карантин выходного дня – уже с 14 ноября, - Кабмин
19:33  11 ноября
Заместитель главы Правительства Резников получил положительный тест на коронавирус
18:46  11 ноября
В течение суток оккупанты один раз нарушили режим "тишины" и ранили украинского бойца
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2020, 21:58 31

Власти Львова пойдут в суд из-за карантина выходного дня - Садовый

11 ноября 2020, 21:58 31
Читайте також українською мовою
Местные власти ожидают на текст постановления правительства
Местные власти ожидают на текст постановления правительства
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Львовский городской совет готовит иск в суд относительно решения Кабинета Министров о введении карантина выходного дня.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый, передает RegioNews.

Локдаун на выходные - абсурд ... За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Львовский горсовет интересуется кто будет компенсировать эти потери", - написал Садовый.

Он также заявил, что не желает соблюдать карантин выходного дня, так как во Львове, по его словам, "25% горожан уже переболели COVID-19".

О дальнейших шагах сообщим, когда будут детали решения правительства", - добавил Садовый.

Со своей стороны нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев в прямом эфире заявил, что "это рейтинги говорят в мэре Львова и его желание победить во втором туре".

Напомним, ранее Садовый заявил, что Львов не будет выполнять карантин выходного дня.

Львов Андрей Садовый карантин суд коронавирус горсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Карантин выходного дня: власть не услышала аргументы бизнеса
11 ноября 2020, 21:37
Заместитель главы Правительства Резников получил положительный тест на коронавирус
11 ноября 2020, 19:33
Мэр Николаева, который болеет COVID-19, тоже против карантина выходного дня
11 ноября 2020, 19:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Второй тур в Сумах: почему волнуется Лысенко
Все публикации »
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Александр Черненко
Все блоги »