Власти Львова пойдут в суд из-за карантина выходного дня - Садовый

Местные власти ожидают на текст постановления правительства

Местные власти ожидают на текст постановления правительства

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый, передает RegioNews.

Локдаун на выходные - абсурд ... За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Львовский горсовет интересуется кто будет компенсировать эти потери", - написал Садовый.

Он также заявил, что не желает соблюдать карантин выходного дня, так как во Львове, по его словам, "25% горожан уже переболели COVID-19".

О дальнейших шагах сообщим, когда будут детали решения правительства", - добавил Садовый.

Со своей стороны нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев в прямом эфире заявил, что "это рейтинги говорят в мэре Львова и его желание победить во втором туре".

Напомним, ранее Садовый заявил, что Львов не будет выполнять карантин выходного дня.