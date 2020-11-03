Нардепы внесли изменения в Госбюджет-2020 из-за коронавируса

Речь идет об изменениях в разделе государственных заимствований

Речь идет об изменениях в разделе государственных заимствований

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Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно государственных заимствований".

За принятие законопроекта проголосовало 296 народных депутатов, передает RegioNews.

"Проект закона подготовлен с целью решения вопроса обеспечения финансирования мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и преодоления последствий коронавірусної болезни (COVID-19)", - говорится в пояснительной записке.

Принятым документом №3040а вносятся изменения в статьи закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которым увеличиваются годовые плановые назначения 2020 году по бюджетной программе КПКРК 2301610 "Улучшение охраны здоровья на службе у людей" для проекта "Дополнительное финансирование проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей"" на сумму 556 695,7 тысячи гривен.

Напомним, комитет парламента завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению.