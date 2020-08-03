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03 августа 2020, 17:50 2

В курортной Рыбаковке на Николаевщине победили вспышку COVID-19

03 августа 2020, 17:50 2
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Поселок, как и вся область, находится в "зеленой" карантинной зоне
Поселок, как и вся область, находится в "зеленой" карантинной зоне
Фото: Википедия
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Ситуация с заболеванием коронавирус в курортном поселке Рыбаковка Березанского района Николаевской области полностью нормализовалась.

Об этом заместитель председателя Березанской РГА Николаевской области Владимир Погодаев рассказал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Согласно протоколу заседания региональной комиссии ТВ НС при Николаевской облгосадминистрации, было принято решение, что начиная с 29 июля в поселке Рыбаковка Березанского района отменено все усиление противоэпидемических мероприятий. То есть, Рыбаковка, как и вся Николаевская область, находится в "зеленой" карантинной зоне", - отметил Погодаев.

Про ситуацію у с.Рибаківка.

Опубліковано Volodymyr Pohadaiev Понеділок, 3 серпня 2020 р.


Напомним, в июле в курортной Рыбаковке было официально подтверждено 15 случаев заболевания COVID-19. Из них четверо приезжих и 11 жителей поселка.

коронавирус карантин COVID-19 Николаев море курорты
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