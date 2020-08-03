В курортной Рыбаковке на Николаевщине победили вспышку COVID-19
Ситуация с заболеванием коронавирус в курортном поселке Рыбаковка Березанского района Николаевской области полностью нормализовалась.
Об этом заместитель председателя Березанской РГА Николаевской области Владимир Погодаев рассказал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Согласно протоколу заседания региональной комиссии ТВ НС при Николаевской облгосадминистрации, было принято решение, что начиная с 29 июля в поселке Рыбаковка Березанского района отменено все усиление противоэпидемических мероприятий. То есть, Рыбаковка, как и вся Николаевская область, находится в "зеленой" карантинной зоне", - отметил Погодаев.
Про ситуацію у с.Рибаківка.Опубліковано Volodymyr Pohadaiev Понеділок, 3 серпня 2020 р.
Напомним, в июле в курортной Рыбаковке было официально подтверждено 15 случаев заболевания COVID-19. Из них четверо приезжих и 11 жителей поселка.