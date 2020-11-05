В Ужгороде все больницы заполнены на 100%

Больных коронавирусом развозят в другие города области

Больных коронавирусом развозят в другие города области

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Чиновники Закарпатской ОГА сообщили, что заполнены все 4 заведения в Ужгороде, которые принимали больных и инфицированных коронавирусом области.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров во время брифинга, передает RegioNews.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров и заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Миндрава Виктория Тимчик на брифинге сообщили, что ужгородцев транспортируют в другие больницы, где есть места для лечения больных с коронавирусом. Это – Свалява, Виноградов, Мукачево. Но и там уже заканчиваются места, добавил Петров.

Город Ужгород имеет 4 учреждения здравоохранения'я, что принимают со всей области, больных и инфицированных, нуждающихся в госпитализации... У них в рамках фонда, который был выделен, на 100% заполнено все, в том числе и центральная городская клиническая больница, – заявил председатель Закарпатской ОГА.

По его словам, Ужгород входит в такой пик, когда не сможет даже выполнить критерии Минздрав, чтобы больных COVID-19 развозили в больницы в пределах 60 минут.

Напомним, Кабмин не планирует вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения.