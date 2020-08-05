Тернополь не получал медицинские средства, доставленные из Китая - мэр города Надал

По словам мэра, все медицинские товары в городе приобретены за бюджетные средства

По словам мэра, все медицинские товары в городе приобретены за бюджетные средства

Фото из открытых источников

Тернополь не получал медицинские средства для борьбы с коронавирусом, которые доставили в страну самолетами Руслан" и "Мрия".

Об этом городской главаТернополя Сергей Надал рассказал в интервью "Украинской правде", информирует RegioNews

По его словам, все маски, защитные экраны, халаты для города закупали "исключительно за средства городского бюджета и предпринимателей".

Мы не видим, не слышим – где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали", - заявил Надал.

Напомним, Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции 23 марта.

Затем 29 марта второй самолет с Китая привез 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

23 апреля в Украину из КНР прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом, который встречал лично Зеленский. Самолет доставил 12 миллионов масок, около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты.

Все привезенные товары должны были распределить по Украине для борьбы с COVID-19