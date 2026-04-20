Операторы подразделения РУБпАК "Стрикс" во время боевой работы на Южно-Слобожанском направлении обезвредили группу вражеских беспилотников. Бойцы уничтожили девять ударных БпЛА типа "Молния"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Эти дроны российские войска используют для атак по позициям сил обороны и ударов по мирным населенным пунктам Харьковской области. Благодаря слаженным действиям операторов удалось сорвать очередные попытки ударов.

"Подразделение системно уничтожает ресурсы противника и ослабляет его боевые возможности", – отметили в ГПСУ.

