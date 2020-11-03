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Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки почти 9 тысяч новых случаев
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03 ноября 2020, 09:46 24

Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки почти 9 тысяч новых случаев

03 ноября 2020, 09:46 24
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За прошедшие сутки госпитализировали 1207 пациентов
Фото: из открытых источников
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В Украине за 2 ноября COVID-19 обнаружили у 8899 человек, умерли 157 больных, выздоровели 5100 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Суточный рекорд по числу новых случаев заражения зафиксировали в Киеве - 789 больных.

Также больше всего новых случаев выявили в Хмельницкой области - 506, в Донецкой области - 496, в Житомирской области - 470 новых случаев инфицирования.

Кроме того, в течении 2 ноября было проведено 60 836 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 4 189.

За все время пандемии в Украине заболело 411 093 человек, из них 168 868 выздоровели, летальных исходов - 7532.

Напомним, за 1 ноября больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Харьковской области - 817.

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