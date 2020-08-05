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05 августа 2020, 11:45 8

В Киевской ОГА двое сотрудников заболели на COVID-19

05 августа 2020, 11:45 8
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Наличие вируса подтвердилось у заместителей Володина
Наличие вируса подтвердилось у заместителей Володина
Фото: Facebook
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Киевский областной лабораторный центр подтвердил наличие коронавируса у двух заместителей главы Киевской областной администрации Василия Володина.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА, передает RegioNews.

Методом ПЦР протестовали также контактных лиц. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили.

Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.

Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем. Желаю всем здоровья и еще раз прошу соблюдать правила карантина", – отметил председатель КОГА Василий Володин.

В этот момент пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции, второй - в больнице. Состояние обоих стабильное.

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коронавирус Киев карантин КОГА Володин Василий
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