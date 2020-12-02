Более 90% опрошенных мэров поддержали запрет концертов на Новый год - Шмыгаль

Также более половины опрошенных выступает за ограничение посещения установленных елок

Также более половины опрошенных выступает за ограничение посещения установленных елок

Фото: из открытых источников

На очередном заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что абсолютное большинство мэров украинских городов поддерживают идею запрета на проведение концертов на новогодние праздники.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

90% опрошенных мэров поддержали полный запрет концертов и ярмарок на Новый Год, 60% - за установку елки с ограничением посещения", - сообщил Шмыгаль.

Отмечается, что во время сегодняшнего заседания также рассмотрят несколько законопроектов. В частности, речь идет о проекте закона о внесении изменения в статью 67 Хозяйственного кодекса Украины; о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сельскохозяйственных кооперативов; о внесении изменений в Закон Украины "О землеустройстве" относительно унификации некоторых видов документации по землеустройству.

Ранее Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный результат.