Жестокая COVID-реальность: экс-глава Киевской ОГА снял фильм о пандемии в Украине

Это первый полнометражный фильм о COVID-19 в нашей стране

Это первый полнометражный фильм о COVID-19 в нашей стране

Фото: Facebook

Бывший председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян презентовал документальный фильм "COVID-19: выход из красной зоны" о жизни и реалиях Украины в условиях пандемии коронавируса.

Фильм, который уже получил большое количество положительных отзывов, Михаил Бно-Айриян опубликовал в YouTube, передает RegioNews.

У себя в Facebook автор рассказал, что на его создание ушло два месяца ежедневной кропотливой работы, и это первый полнометражный фильм о COVID-19 в нашей стране.

Мы решили снять этот фильм не о вирусе, а о людях. Наша команда посетила 7 регионов Украины, от Львова до Краматорска, и преодолела 5 тысяч километров пути для того, чтобы рассказать их вам. Это правда от тех, кто живет с ковидом и каждый день держит оборону в борьбе с вирусом", - говорит Михаил Бно-Айриян.

Он отмечает, что фильм рассказывает о настоящих историях реальных людей, которые столкнулись с короновирусной болезнью лично. Поднимаются вопросы человечности и коррупции, рассказывается о ежедневных подвигах врачей, которые спасают жизни в больницах, и необдуманных действиях властей.

Экс-губернатор говорит, что поводом к созданию фильма стало неадекватное освещение событий, связанных с пандемией в Украине.

Напомним, Михаил Бно-Айриян - украинский дипломат, продюсер и режиссер, с 10 июля по 28 октября 2019 года возглавлял Киевскую областную государственную администрацию. После увольнения продолжил снимать фильмы о важных социальных темах. Автор проекта "7 фильмов Михаила Бно-Айрияна".