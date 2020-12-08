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08 декабря 2020, 18:42 246

Жестокая COVID-реальность: экс-глава Киевской ОГА снял фильм о пандемии в Украине

08 декабря 2020, 18:42 246
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Это первый полнометражный фильм о COVID-19 в нашей стране
Это первый полнометражный фильм о COVID-19 в нашей стране
Фото: Facebook
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Бывший председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян презентовал документальный фильм "COVID-19: выход из красной зоны" о жизни и реалиях Украины в условиях пандемии коронавируса.

Фильм, который уже получил большое количество положительных отзывов, Михаил Бно-Айриян опубликовал в YouTube, передает RegioNews.

У себя в Facebook автор рассказал, что на его создание ушло два месяца ежедневной кропотливой работы, и это первый полнометражный фильм о COVID-19 в нашей стране.

Мы решили снять этот фильм не о вирусе, а о людях. Наша команда посетила 7 регионов Украины, от Львова до Краматорска, и преодолела 5 тысяч километров пути для того, чтобы рассказать их вам. Это правда от тех, кто живет с ковидом и каждый день держит оборону в борьбе с вирусом", - говорит Михаил Бно-Айриян.

Он отмечает, что фильм рассказывает о настоящих историях реальных людей, которые столкнулись с короновирусной болезнью лично. Поднимаются вопросы человечности и коррупции, рассказывается о ежедневных подвигах врачей, которые спасают жизни в больницах, и необдуманных действиях властей.

Экс-губернатор говорит, что поводом к созданию фильма стало неадекватное освещение событий, связанных с пандемией в Украине.

Напомним, Михаил Бно-Айриян - украинский дипломат, продюсер и режиссер, с 10 июля по 28 октября 2019 года возглавлял Киевскую областную государственную администрацию. После увольнения продолжил снимать фильмы о важных социальных темах. Автор проекта "7 фильмов Михаила Бно-Айрияна".

коронавирус Украина COVID-19 Михаил Бно-Айриян фильм
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