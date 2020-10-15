На защиту депутатов от коронавируса Рада потратила почти 700 тысяч гривен - аппарат ВР
Тесты на коронавирус за счет аппарата ВР не проводятся
Тесты на коронавирус за счет аппарата ВР не проводятся
В Украине за 7 месяцев эпидемии коронавируса на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламента ушло почти 700 тысяч гривен.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Украинская правда.
Рада тратит около 100 тысяч гривен ежемесячно на маски и дезинфицирующие средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тесты на коронавирус за счет аппарата ВР не проводятся.
За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств", - сказано в сообщении.
Напомним, 14 октября коронавирус в Украине диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли.
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