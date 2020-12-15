Медики могут объявить общенациональную забастовку, если госбюджет-2021 не изменят

Из-за законопроекта, медики могут остаться с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице

Из-за законопроекта, медики могут остаться с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице

Фото: из открытых источников

Украинские медики присоединяются к просьбе члена оперштаба по борьбе с Covid-19, врача-инфекциониста Ольги Голубовской не принимать законопроект бюджета на 2021 год в текущем виде. Они грозят устроить национальную забастовку, если к ним не прислушаются.

Как передает RegioNews, Голубовская, за несколько часов до голосования бюджета в Раде, призвала нардепов одуматься и увеличить расходы на медицину, иначе будет беда, сообщает PavlovskyNews.

Ольга Голубовская считает, что проект госбюджета надо пересмотреть. Ведь докторов оставят с зарплатами, сравнимыми с выплатами по безработице. Причем на борьбу с инфекционными болезнями в документе заложено меньше денег, чем в 2020 году.

Она также раскритиковала снижение бюджета на интернатуру, предположив, что такой подход реализуется для выдавливания специалистов за границу. Этому содействуют и низкие зарплаты, без повышения которых страна столкнется с огромным оттоком кадров.

Кроме того, финансирование медицины на уровне 4% ВВП она назвала нарушением закона о гарантиях медобслуживания населения.

Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми”, - резюмировала Голубовская.

Также к просьбе Голубовской присоединились и другие медики. Врачи требуют от украинской власти выполнить свое обещание и повысить им зарплату.

Медики уже запустили в соцсетях национальный флешмоб #врятуйлікаря.

"Мой должностной оклад - 5 385 гривен. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы как народные депутаты будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам", - заявил в одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.

Напомним, Степанов заявил, что в настоящее время в медицинской отрасли страны работает около 50 тысяч врачей пенсионного возраста, а интерны изучают иностранные языки, потому что собираются уезжать из страны.