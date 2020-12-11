В Одесских больницах осталось 10 мест для пациентов с COVID-19, - СМИ
В горбольнице 251 пациент находится в тяжёлом состоянии
В горбольнице 251 пациент находится в тяжёлом состоянии
По состоянию на 16:00 11 декабря в одесских опорных больницах было 10 свободных мест для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на odessa.online.
На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 299 пациентов с COVID-19, из них 48 человек пребывают в состоянии средней тяжести.
В тяжелом состоянии находится 251 пациент, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.
Напомним, ранее сообщалось, что мэра Одессы госпитализировали в инфекционную больницу.
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