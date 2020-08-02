Минздрав обнародовал показатели летальности от коронавируса
Самый высокий уровень летальности среди всех регионов - в Кировоградской области
Самый высокий уровень летальности среди всех регионов - в Кировоградской области
Показатель общей летальности от Covid-19 по Украине составляет 2,4%.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Украины.
Самый высокий уровень летальности среди всех регионов - в Кировоградской области. Следом идут Черкасская область и Закарпатье.
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении.
Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19.
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