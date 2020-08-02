09:56  02 августа
В Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19
13:29  02 августа
Бумаги не будет: депутатов горсовета Николаева принудительно переводят на планшеты
09:49  02 августа
В зоне ООС зафиксировано три обстрела, двое бойцов травмированы
UA | RU
UA | RU
02 августа 2020, 12:08 1

Минздрав обнародовал показатели летальности от коронавируса

02 августа 2020, 12:08 1
Читайте також українською мовою
Самый высокий уровень летальности среди всех регионов - в Кировоградской области
Самый высокий уровень летальности среди всех регионов - в Кировоградской области
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Показатель общей летальности от Covid-19 по Украине составляет 2,4%.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Украины.

Самый высокий уровень летальности среди всех регионов - в Кировоградской области. Следом идут Черкасская область и Закарпатье.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус Украина показатель COVID-19 статистика Смертность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19
02 августа 2020, 09:56
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 августа 2020, 19:00
В МИД назвали главные требования Украины при переговорах по Донбассу
01 августа 2020, 18:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »