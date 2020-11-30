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30 ноября 2020, 12:39 660

В Одессе школьники переходят на дистанционное обучение

30 ноября 2020, 12:39 660
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Это связано с ростом заболеваемости среди учителей
Это связано с ростом заболеваемости среди учителей
Фото: из открытых источников
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В Одессе сегодня, 30 ноября, на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, было принято решение о переходе 5-11 классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря 2020 года.

Об этом говорится на официальном сайте города, передает RegioNews.

По причине различных заболеваний в настоящее время болеют более 400 педагогов города, из них 191 - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Большинство заболевших - преподаватели 5-11-х классов, контактирующие с большим количеством учеников разных классов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно болезнь педагогов и становится причиной закрытия классов. Дистанционное обучение продлится две недели с 1 по 11 декабря.

Что касается 1-4 классов, то благодаря ограниченности контактов между педагогами и учениками ни одного закрытого класса в этой категории нет.

Ранее сообщалось, что за 29 ноября больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

коронавирус Одесса карантин школа учителя обучение
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