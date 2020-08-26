В Коломые предприниматели вышли на протест против карантина
В городе Коломыя Ивано-Франковской области местные предприниматели вышли на протест с требованием отменить карантин.
Об этом организаторы митинга сообщают в Facebook, передает RegioNews.
Известно, что сегодня в Коломые проходит в режиме видеоконференции внеочередная сессия городского совета.
Митингующие обратились к мэру города Игорю Слюзару с требованием открыть все учреждения, предприятия, спортивные залы и учебные заведения.
Мы имеем семьи, которые хотят есть, нуждаются в лекарствах, одежде и других средствах существования ... Дайте возможность нашим детям учиться и посещать детские сады ", - пишут в соцсетях участники митинга.
В Ивано-Франковской области в "красную" зону отнесли город Коломыю, а также Косовский, Городенковский и Тисменицкий районы.
В Коломые закрыли все детсады и остановили общественный транспорт. В городе возобновили специальные рейсы общественного транспорта для медиков, работников органов местного самоуправления, магазинов и аптек.
Напомним, городская власть Черновцов 25 августа отказалась ужесточать карантин.
Тогда же полиция Черновицкой области заявила, что будет контролировать соблюдение карантинных ограничений, соответственно к красной зоне карантина, поскольку никакие решения от городского совета им не поступали.