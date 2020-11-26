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26 ноября 2020, 20:51 3

К февралю на COVID-19 могут переболеть несколько миллионов украинцев - МВД

26 ноября 2020, 20:51 3
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Фото: из открытых источников
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Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 до февраля в Украине может достичь отметки в 10 млн человек.

Об этом в эфире "24 канала" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По его словам, если не ввести в Украине полный локдаун, то заболеваемость на коронавирус будет стремительно расти.

Сегодня есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то к февралю у нас переболеет 10 миллионов людей", - сказал он.

Геращенко добавил, что когда рассматривалось решение о введении карантина выходного дня, глава МВД Арсен Аваков и еще несколько министров выступали за более широкие ограничения, однако их предложения не были поддержаны Правительством.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее.

Позже у Зеленского ответили на требование Авакова ввести жесткий локдаун и заявили, что президент рассматривает строгий карантин как "крайнюю меру".

МВД карантин коронавирус Антон Геращенко Арсен Аваков заявление
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