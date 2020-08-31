В Украине за сутки выявили 2141 новый случай COVID-19

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской областях

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 30 августа выявили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки умерли 30 человек, 380 человек выздоровели от болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в Украине заболело 121 215 человек, из них 57 114 выздоровели, летальных исходов - 2557.

Больше всего новых случаев заражения за сутки выявили в Киеве - 277, в Одесской области - 189, в Харьковской области - 187 человек, в Ивано-Франковской области - 165, в Черновицкой области - 158, во Львовской области - 154 и в Тернопольской области - 149 новых случаев.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 3993 случая;

Волынская область — 5471 случай;

Днепропетровская область — 2349 случаев;

Донецкая область — 1418 случаев;

Житомирская область — 3302 случая;

Закарпатская область — 7516 случаев;

Запорожская область — 1596 случаев;

Ивано-Франковская область — 9179 случаев;

Кировоградская область — 814 случаев;

г. Киев — 13370 случаев;

Киевская область — 5669 случаев;

Львовская область — 14510 случаев;

Луганская область — 315 случаев;

Николаевская область — 1252 случая;

Одесская область — 7283 случая;

Полтавская область — 789 случаев;

Ровенская область — 9182 случая;

Сумская область — 1470 случаев;

Тернопольская область — 6014 случаев;

Харьковская область — 9076 случаев;

Херсонская область — 396 случаев;

Хмельницкая область — 2481 случай;

Черновицкая область — 10303 случая;

Черкасская область — 1573 случая;

Черниговская область — 1894 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что 30 августа зафиксировано 2096 новых случаев коронавирусной болезни.

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