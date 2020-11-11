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11 ноября 2020, 18:28 49

Украинские рестораторы предлагают игнорировать карантин выходного дня

11 ноября 2020, 18:28 49
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Рестораторы считают, что за семь месяцев власть не удосужилась сделать хотя бы что-то, чтобы страна была готова к вспышке коронавируса осенью
Рестораторы считают, что за семь месяцев власть не удосужилась сделать хотя бы что-то, чтобы страна была готова к вспышке коронавируса осенью
Рixabay
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Рестораторы Украины возмущены решением Кабинета министров ввести карантин выходного дня и предлагают своим коллегам его игнорировать.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook столичного ресторатора Дмитрия Федотенкова.

Так, по его словам, за семь месяцев власть не удосужилась сделать хоть что-то, чтобы страна была готова к вспышке коронавируса осенью.

"По итогу. Тестовая система завалена. Медиков катастрофически не хватает. Больниц нет. Кислорода нет. Бюджета на борьбу с ковидом на следующий год - нет. Плана нет. Программ поддержки бизнеса по примеру развитых европейских стран нет", - написал он.

Также Федотенков добавил, что власть не выполнила ни одно заявленное обещание.

"Что есть? Карантин выходного дня. Это их формула успеха на все случаи пандемии, как в средневековье, когда при насморке или головной боли прописывали универсальное - пустить кровь", - отметил ресторатор.

Федотенков также опубликовал свой план действий для выхода из критической ситуацией в связи с ростом заболеваний коронавирусом.

"Назвать главные источники заражения, после чего вся страна узнаёт, что рестораны и кинотеатры не есть проблема. Ну и главное - необходимо оградить страну от клоунских управленческих решений А карантин выходного дня предлагаю не исполнять как преступный приказ", - резюмировал он.

Семь месяц назад, в начале первого локдауна, я написал пост, в котором изложил понятную математическую модель, как...

Posted by Dima Fedotenkov on Wednesday, November 11, 2020

Напомним, сегодня утром украинские предприниматели в ряде городов провели митинги против карантина "выходного дня".

Но уже в обед Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Кабмин Украина карантин ресторан предприниматели
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