Команду одесского фрегата "Гетман Сагайдачный" отправили на карантин из-за COVID-19

Кроме этого есть подозрение на COVID-19 у моряка спасательного корабля

Кроме этого есть подозрение на COVID-19 у моряка спасательного корабля

Фото: Думская

Об этом сообщает Думская, информирует RegioNews.

Одному из моряков поставили диагноз COVID-19 и около 30 членов команды изолировали в вертолетном ангаре фрегата.

Командование военно-морской базы "Пивдень" быстро отреагировало на угрозу распространения вируса и изолировало всех контактировавших с больным.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Александр Охрименко".

Напомним, 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19, это абсолютный рекорд количества больных за сутки от начала эпидемии.