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06 августа 2020, 14:09 6

Команду одесского фрегата "Гетман Сагайдачный" отправили на карантин из-за COVID-19

06 августа 2020, 14:09 6
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Кроме этого есть подозрение на COVID-19 у моряка спасательного корабля
Кроме этого есть подозрение на COVID-19 у моряка спасательного корабля
Фото: Думская
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Моряков флагмана украинских Военно-морских сил – фрегата F130 "Гетман Сагайдачный" отправили на карантин.

Об этом сообщает Думская, информирует RegioNews.

Одному из моряков поставили диагноз COVID-19 и около 30 членов команды изолировали в вертолетном ангаре фрегата.

Командование военно-морской базы "Пивдень" быстро отреагировало на угрозу распространения вируса и изолировало всех контактировавших с больным.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Александр Охрименко".

Напомним, 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19, это абсолютный рекорд количества больных за сутки от начала эпидемии.

коронавирус Одесса корабли болезнь моряки
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