Команду одесского фрегата "Гетман Сагайдачный" отправили на карантин из-за COVID-19
Кроме этого есть подозрение на COVID-19 у моряка спасательного корабля
Кроме этого есть подозрение на COVID-19 у моряка спасательного корабля
Моряков флагмана украинских Военно-морских сил – фрегата F130 "Гетман Сагайдачный" отправили на карантин.
Об этом сообщает Думская, информирует RegioNews.
Одному из моряков поставили диагноз COVID-19 и около 30 членов команды изолировали в вертолетном ангаре фрегата.
Командование военно-морской базы "Пивдень" быстро отреагировало на угрозу распространения вируса и изолировало всех контактировавших с больным.
Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Александр Охрименко".
Напомним, 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19, это абсолютный рекорд количества больных за сутки от начала эпидемии.
В Тернополе от коронавируса умерла заведующая педиатрииВсе новости »
06 августа 2020, 14:00Минюст объявил "большую распродажу" тюрем Киева, Львова и Одессы
06 августа 2020, 13:50В ВСУ обнаружили 34 новых случая COVID-19 за сутки
06 августа 2020, 13:50
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Местные выборы в Ровенской области. Кто против "Слуги народа"
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры