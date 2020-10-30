В Украине планируют ввести новый принцип карантинного разделения

Минздрав планирует отойти от "светофорного" зонирования

Минздрав планирует отойти от "светофорного" зонирования

Фото: flickr

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По словам Немчинова, стране нужно начать подходить к единым принципам в зонировании.

Он добавил, что этот вопрос рассматривается также в правительстве.

В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко, мы, наверное, уже должны отходить от такого "светофорного" принципа", - сказал министр.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина: Киев остается в "оранжевой" зоне.