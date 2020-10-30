В Украине планируют ввести новый принцип карантинного разделения
Минздрав планирует отойти от "светофорного" зонирования
Минздрав планирует отойти от "светофорного" зонирования
Министерство здравоохранения допускает возможность отхода от "светофорного" принципа карантинного зонирования.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
По словам Немчинова, стране нужно начать подходить к единым принципам в зонировании.
Он добавил, что этот вопрос рассматривается также в правительстве.
В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко, мы, наверное, уже должны отходить от такого "светофорного" принципа", - сказал министр.
Напомним, в Украине обновили зоны карантина: Киев остается в "оранжевой" зоне.
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