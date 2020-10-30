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30 октября 2020, 13:37 11

В Украине планируют ввести новый принцип карантинного разделения

30 октября 2020, 13:37 11
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Минздрав планирует отойти от "светофорного" зонирования
Минздрав планирует отойти от "светофорного" зонирования
Фото: flickr
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Министерство здравоохранения допускает возможность отхода от "светофорного" принципа карантинного зонирования.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По словам Немчинова, стране нужно начать подходить к единым принципам в зонировании.

Он добавил, что этот вопрос рассматривается также в правительстве.

В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко, мы, наверное, уже должны отходить от такого "светофорного" принципа", - сказал министр.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина: Киев остается в "оранжевой" зоне.

Кабмин Украина карантин правила красная зона зона
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