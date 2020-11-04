Кабмин не планирует вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения - Шмыгаль

В Украине фиксируется рост количества больных COVID-19

В Украине фиксируется рост количества больных COVID-19

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

Об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает RegioNews.

Мы сейчас не собираемся идти по этому пути, вводить локдаун целой страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - сказал он.

Напомним, с 4 ноября в Украине COVID-19 обнаружили у 9524 человек, умерли 199 больных, выздоровели 7536 пациентов.

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