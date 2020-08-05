В Полтаве временно ограничили проведение диагностики COVID-19
Речь идет о платных анализах
Речь идет о платных анализах
Государственное учреждение "Полтавский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" ограничило проведение лабораторной диагностики COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба лабораторного центра, передает RegioNews.
Так, в Полтавском областном лабораторном центре ПЦР на платной основе временно будут проводить только для лиц, которые желают досрочно сняться с самоизоляции (по обязательном наличии приложения "Действуй дома").
Такое решение приняли из-за высокой загруженности вирусологической лаборатории.
Напомним, в Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений.
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