В Полтаве временно ограничили проведение диагностики COVID-19

Речь идет о платных анализах

Речь идет о платных анализах

Фото: suspilne.media

Об этом сообщила пресс-служба лабораторного центра, передает RegioNews.

Так, в Полтавском областном лабораторном центре ПЦР на платной основе временно будут проводить только для лиц, которые желают досрочно сняться с самоизоляции (по обязательном наличии приложения "Действуй дома").

Такое решение приняли из-за высокой загруженности вирусологической лаборатории.

Напомним, в Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений.