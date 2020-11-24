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24 ноября 2020, 09:24 3

Степанов назвал новые условия введения полного локдауна в Украине

24 ноября 2020, 09:24 3
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Ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы
Ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов назвал главное условие введение в Украине полного локдауна или жесткого карантина. Как пояснил министр, когда правительство говорит об усилении карантина, то он опирается на загруженность медицинской системы.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова".

Глядя на сегодняшнюю динамику мы можем говорить, что это (критическая загруженность - ред.) от 25 до 30 тысяч (новых случаев ежедневно - ред.). В таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть около 80%, а это уже серьезная цифра", - заявил он.

По его словам, сейчас в Украине в целом занято 52% коек для больных на коронавирус. Наиболее напряженная ситуация с заполненностью больниц в Киеве, Одессе и Харьковской области.

Мы продолжаем увеличивать количество коек для больных коронавирусом. Мы также увеличиваем количество коек, подключенных к кислороду и концентраторам. Мы продолжаем наращивать мощности медицинской системы", - подчеркнул министр.

Напомним, 21 ноября Шмыгаль подтвердил, что власть готовится к введению локдауна если карантин выходного дня не сработает.

коронавирус карантин Минздрав больницы Максим Степанов
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