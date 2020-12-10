Коронавирус подхватили еще почти 400 правоохранителей Украины
С начала пандемии коронавирусом заболел 25 241 правоохранитель
С начала пандемии коронавирусом заболел 25 241 правоохранитель
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом еще 395 правоохранителей.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Наибольшее количество больных сотрудников МВД зарегистрировано в Днепропетровской области (+33) и г. Киеве (+102)", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что с начала пандемии коронавирусом заболел 25 241 правоохранитель, выздоровел – 24 274, умерло - 78.
Напомним, 7 декабря в Украине еще 332 правоохранители заболели коронавирусом.
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