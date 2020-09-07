Запрет дискотек и ночных клубов: в Николаеве и Сумах усилили карантин
В Сумской территориальной общине усилили карантин и запретили деятельность ночных клубов, концертов и дискотек.
Об этом сообщает комиссия по ТЭБ и ЧС Сумского городского совета, передает RegioNews.
В городе запретили проведение концертов, работу ночных клубов, кафе и ресторанов с дискотеками и концертами.
Также запрещена работа заведений общественного питания (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00, в это время возможна только доставка.
Руководителям организаций и предприятий рекомендовано перевести работников, по возможности, на дистанционную работу и проводить совещания, встречи в режиме онлайн", - говорится в сообщении.
Также согласно сообщению Николаевского городского совета, с 7 сентября в городе и нескольких районах области усиливают карантин.
Теперь в Николаеве запрещается деятельность хостелов и работа после 24.00 и до 7.00 заведений общественного питания кроме осуществления доставки и заказов на вынос.
Ограничения будут действовать на территории Вознесенского, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов области.
Напомним, в Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
Полиции поручили реагировать на саботаж местными властями требований карантина, обо всех случаях нарушений полиция будет докладывать Кабмину.
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