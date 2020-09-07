Запрет дискотек и ночных клубов: в Николаеве и Сумах усилили карантин

Оба города попали в "желтую" зону карантина

Оба города попали в "желтую" зону карантина

Фото: flickr

В Сумской территориальной общине усилили карантин и запретили деятельность ночных клубов, концертов и дискотек.

Об этом сообщает комиссия по ТЭБ и ЧС Сумского городского совета, передает RegioNews.

В городе запретили проведение концертов, работу ночных клубов, кафе и ресторанов с дискотеками и концертами.

Также запрещена работа заведений общественного питания (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00, в это время возможна только доставка.

Руководителям организаций и предприятий рекомендовано перевести работников, по возможности, на дистанционную работу и проводить совещания, встречи в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Также согласно сообщению Николаевского городского совета, с 7 сентября в городе и нескольких районах области усиливают карантин.

Теперь в Николаеве запрещается деятельность хостелов и работа после 24.00 и до 7.00 заведений общественного питания кроме осуществления доставки и заказов на вынос.

Ограничения будут действовать на территории Вознесенского, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов области.

Напомним, в Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Полиции поручили реагировать на саботаж местными властями требований карантина, обо всех случаях нарушений полиция будет докладывать Кабмину.

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