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23 ноября 2020, 14:49 126

Украина должна избежать полного локдауна и поддержать экономику - Зеленский

23 ноября 2020, 14:49 126
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Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают позитивные результаты, но усиление карантина влияет на экономику
Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают позитивные результаты, но усиление карантина влияет на экономику
Фото: Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина. Статистика показывает, что сейчас удается сдерживать прогнозируемый рост COVID-19.

Как передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании президента Украины.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко также отметил, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась. Президент поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что было выписано 1300 штрафов за нарушение относительно ношения масок.

Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - констатировал Зеленский.

Премьер-министр сообщил: на прошлой неделе по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в Украине за 22 ноября коронавирус обнаружили в 10 945 человек, зафиксировано 124 летальных случаев.

коронавирус карантин бизнес президент экономика
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