Украинским предпринимателям рассказали, какие нужны документы для получения пособия на детей

Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года

Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года

Фото из открытых источников

Из государственного бюджета Украины возобновлены выплаты на детей до 10 лет физических лиц - предпринимателей i И II групп. Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, лица, которые получали выплату пособия в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем.

Физическим лицам-предпринимателям, которые ранее не обращались за данной выплатой, для назначения и выплаты пособия на детей необходимо обратиться в управления социальной защиты населения, по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом необходимых документов в бумажной форме:

- копиями свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет;

- справкой из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);

- копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);

- копией решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Или заполнить электронную заявку по ссылке с фотокопиями соответствующих документов.

Напомним, 4 декабря Рада одобрила законопроект Зеленского о компенсации бизнесу.