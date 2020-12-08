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08 декабря 2020, 12:54 2

Украинским предпринимателям рассказали, какие нужны документы для получения пособия на детей

08 декабря 2020, 12:54 2
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Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года
Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года
Фото из открытых источников
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Из государственного бюджета Украины возобновлены выплаты на детей до 10 лет физических лиц - предпринимателей i И II групп. Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, лица, которые получали выплату пособия в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем.

Физическим лицам-предпринимателям, которые ранее не обращались за данной выплатой, для назначения и выплаты пособия на детей необходимо обратиться в управления социальной защиты населения, по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом необходимых документов в бумажной форме:

  • - копиями свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет;
  • - справкой из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);
  • - копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);
  • - копией решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Или заполнить электронную заявку по ссылке с фотокопиями соответствующих документов.

Напомним, 4 декабря Рада одобрила законопроект Зеленского о компенсации бизнесу.

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