У президента рассказали о начале второй волны эпидемии коронавируса
Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.
Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский уверен, что необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина.
Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в красной зоне, а другие - в зеленой", - подчеркнул он.
Кроме того, во время совещания сообщили, что вторая волна эпидемии коронавируса уже начинается в Германии. Также на нее ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.
Напомним, карантин для приезжих людей с ОРДЛО сохранят, поскольку в Украине не знают, какова ситуация с коронавирусом в оккупированных районах.
В Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.
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