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10 августа 2020, 15:46 4

У президента рассказали о начале второй волны эпидемии коронавируса

10 августа 2020, 15:46 4
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Фото: president.gov.ua
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Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.

Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский уверен, что необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина.

Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в красной зоне, а другие - в зеленой", - подчеркнул он.

Кроме того, во время совещания сообщили, что вторая волна эпидемии коронавируса уже начинается в Германии. Также на нее ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Напомним, карантин для приезжих людей с ОРДЛО сохранят, поскольку в Украине не знают, какова ситуация с коронавирусом в оккупированных районах.

В Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.

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карантин коронавирус президент Владимир Зеленский Украина
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