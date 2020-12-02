Власти Львова откажутся от проведения масштабных новогодних и рождественских мероприятий

Решение насчет традиционной рождественской ярмарки в центре города горисполком пока не принял

Решение насчет традиционной рождественской ярмарки в центре города горисполком пока не принял

Рixabay

Во Львове власти откажутся от проведения масштабных новогодних и рождественских мероприятий в пользу малолюдных акций.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в среду, 2 декабря, пишет RegioNews.

"Подчеркну: город откажется от проведения масштабных мероприятий, как это было раньше. И призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. В то же время главный акцент будет на проведении небольших мероприятий, на небольших локациях, которые все равно дадут возможность людям почувствовать дух Рождества", - отметил заместитель мэра Львова.

Так, рождественскую елку в этом году во Львов привезут из села Опаки Дрогобычского района. Ее высота – 18 метров. Елку начнут устанавливать 13 декабря, а зажгут традиционно 18 декабря.



Решение насчет традиционной рождественской ярмарки в центре города горисполком пока не принял.

"Возможно, в этом ее и проведут, но в переформатированном варианте", - добавил Андрей Москаленко

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города.